Эксперты: дело Серебренникова является чисто финансовым, а не политическим

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Дело режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве, является экономическим. Об этом ТАСС сказали эксперты, комментируя избрание художественному руководителю "Гоголь-центра" меры пресечения в виде домашнего ареста.

"Как юрист я бы хотел высказать пожелание не политизировать в любом виде то дело, которое построено на контроле расходования государственных средств. Это надо помнить при любых попытках спекуляции на тему подавления свободы искусства. Я не вижу здесь никакого отношения к искусству или попытки запретить те или иные формы творческого самовыражения", - сказал член Общественной палаты РФ, председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков, юрист Артем Кирьянов.

По словам эксперта, массовое заступничество за Серебренникова известных культурных деятелей может создать представление о гонениях на культуру, которое является субъективным. "Очевидно, что корпоративный дух творческих людей, в узком смысле, мешает правосудию, создавая ложную ситуацию гонений на деятелей культуры. Нет никаких гонений, здесь надо исходить из интересов налогоплательщиков, поскольку госсредства, выделяемые, в том числе, и "Гоголь-центру", - это средства налогоплательщиков", - подчеркнул он.

Домашний арест режиссера

Комментируя решение суда, который постановил отправить Серебренникова под домашний арест до 19 октября, руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО), колумнист радиостанции "Эхо Москвы" Василий Колташов выразил мнение, что это абсолютно адекватная мера, учитывая характер обвинений.

"Домашний арест - нормальная мера, когда речь идет о финансовых нарушениях. Конечно, до приговора мы не можем утверждать, что такие нарушения были. В принципе, на мой взгляд, не требуется ареста и помещения в следственный изолятор", - сказал собеседник агентства.

По мнению Колташова, дело режиссера будет развиваться как экономическое и обязательно дойдет до вынесения приговора.

"Сейчас есть запрос общества, чтобы коррупционные дела во всех областях доводились до конца. Поэтому, я думаю, можно ожидать достаточно быстрого рассмотрения этого дела с вынесением приговора. Статистика просто возбужденных дел уже не воспринимается, людей интересует финал. Какой-то приговор обязательно должен быть", - добавил он.

Условный или реальный?

В свою очередь, экономист и журналист Никита Кричевский выразил мнение, что против Серебернникова собрана достаточная доказательная база. "Никому не нужно наполнять следственные изоляторы без повода. Разговор идет об экономической статье, а не о его "убеждениях". Если следователи пошли на такую меру, как задержание и помещение под домашний арест, значит, доказательства более чем серьезные, и то, что сегодня озвучивается - это далеко не все, есть такое понятие как следственная тайна", - сказал он ТАСС.

В то же время Кричевский допустил возможность того, что художественный руководитель "Гоголь-центра" может получить условный срок. "Дело будет доведено до суда, но, учитывая не вполне определенный статус Серебренникова как основного участника этих событий, я думаю, что статья может быть переквалифицирована и по ней может быть назначено условное наказание", - предположил собеседник агентства.

Он отметил, что многие представители искусства, которые выступили в поддержку режиссера, тоже имеют отношение к государственному финансированию. "Наиболее рьяно выступает та часть творческой интеллигенции, которая имеет отношение к финансовым потокам. Поэтому эти люди сейчас говорят про "кровавый режим", репрессии и "новый 37-й год", потому что надеются отвести удар от себя", - сказал Кричевский.