Мединский назвал арест Серебренникова "очень печальной ситуацией"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал решение об аресте режиссера Кирилла Серебренникова печальной для всех работников культуры ситуацией. Соответствующее заявление он сделал в среду, отвечая на вопрос журналистов.

"Это очень печальная ситуация для всех, кто работает в сфере культуры. Мы со своей стороны можем сделать только одно - усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые Министерство культуры выдает", - прокомментировал Мединский решение об аресте Серебренникова.

Министр отметил, что ведомство "на протяжении многих лет системно поддерживало Кирилла Серебренникова и его проекты".

Мединский также вспомнил случай, когда выделенные на проект Серебренникова деньги были возвращены в бюджет. "Например, мы финансировали фильм про Чайковского, который должен был снимать Серебренников, он получил соответствующий грант, по-моему, в 2012 году. Обязательства продюсерской компании выполнены не были, к съемкам даже не приступили. Поэтому мы выставили соответствующую претензию, к счастью, деньги были в полной мере возвращены в бюджет вместе со штрафом", - рассказал он.

Глава Минкультуры подчеркнул, что "ситуация очень прискорбная". "Поверьте, она у нас радости не вызывает", - заявил министр.

Басманный суд Москвы в среду отправил под домашний арест до 19 октября режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации мошенничества на 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".