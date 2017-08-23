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Мединский назвал арест Серебренникова "очень печальной ситуацией"

Происшествия
23 августа, 17:43 дата обновления: 23 августа, 18:18 UTC+3

Министр культуры сообщил, что контроль за приемкой документов по грантам, которые выдает ведомство, может быть усилен

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал решение об аресте режиссера Кирилла Серебренникова печальной для всех работников культуры ситуацией. Соответствующее заявление он сделал в среду, отвечая на вопрос журналистов.

"Это очень печальная ситуация для всех, кто работает в сфере культуры. Мы со своей стороны можем сделать только одно - усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые Министерство культуры выдает", - прокомментировал Мединский решение об аресте Серебренникова.

Министр отметил, что ведомство "на протяжении многих лет системно поддерживало Кирилла Серебренникова и его проекты".

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Мединский также вспомнил случай, когда выделенные на проект Серебренникова деньги были возвращены в бюджет. "Например, мы финансировали фильм про Чайковского, который должен был снимать Серебренников, он получил соответствующий грант, по-моему, в 2012 году. Обязательства продюсерской компании выполнены не были, к съемкам даже не приступили. Поэтому мы выставили соответствующую претензию, к счастью, деньги были в полной мере возвращены в бюджет вместе со штрафом", - рассказал он.

Глава Минкультуры подчеркнул, что "ситуация очень прискорбная". "Поверьте, она у нас радости не вызывает", - заявил министр.

Басманный суд Москвы в среду отправил под домашний арест до 19 октября режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации мошенничества на 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

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Серебренников, Кирилл Семенович Мединский, Владимир Ростиславович
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