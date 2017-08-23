Мединский назвал арест Серебренникова "очень печальной ситуацией"

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал решение об аресте режиссера Кирилла Серебренникова печальной для всех работников культуры ситуацией. Соответствующее заявление он сделал в среду, отвечая на вопрос журналистов.
"Это очень печальная ситуация для всех, кто работает в сфере культуры. Мы со своей стороны можем сделать только одно - усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые Министерство культуры выдает", - прокомментировал Мединский решение об аресте Серебренникова.
Министр отметил, что ведомство "на протяжении многих лет системно поддерживало Кирилла Серебренникова и его проекты".
Мединский также вспомнил случай, когда выделенные на проект Серебренникова деньги были возвращены в бюджет. "Например, мы финансировали фильм про Чайковского, который должен был снимать Серебренников, он получил соответствующий грант, по-моему, в 2012 году. Обязательства продюсерской компании выполнены не были, к съемкам даже не приступили. Поэтому мы выставили соответствующую претензию, к счастью, деньги были в полной мере возвращены в бюджет вместе со штрафом", - рассказал он.
Глава Минкультуры подчеркнул, что "ситуация очень прискорбная". "Поверьте, она у нас радости не вызывает", - заявил министр.
Басманный суд Москвы в среду отправил под домашний арест до 19 октября режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации мошенничества на 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".