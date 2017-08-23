Экс-министр культуры: в деле Серебренникова необходимо исходить из презумпции невиновности

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СОЧИ, 23 августа. /ТАСС/. Экс-министр культуры РФ, посол России в Ватикане Александр Авдеев считает, что в деле Кирилла Серебренникова необходимо исходить из презумпции невиновности.
"Я исхожу из того, что человек не может обвиняться до тех пор, пока не выскажется суд", - сказал он журналистам. "Я думаю, что и все журналисты считают также, и все наше гражданское общество", - добавил посол.
Он отметил, что сам факт возникновения таких подозрений свидетельствует о том, что "у нас в принципе культура расходования государственных средств в обществе еще очень низкая, могут быть факты коррупции, распила бюджета и т.д.". Авдеев призвал не связывать одно с другим. "Пока суд не высказался, надо исходить из презумпции невиновности любого гражданина, в том числе и Серебренникова", - заключил он.
СК предъявил Cеребренникову обвинение в организации мошенничества на 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Решением Басманного суда режиссер помещен под домашний арест до 19 октября.
Александр Авдеев был министром культуры РФ в 2008-2012 годах.