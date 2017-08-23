Ревнивец с завода ГАЗ убил трех человек, ранил двоих и угрожал полиции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудник Горьковского автозавода (ГАЗ) в Нижнем Новгороде в среду утром на почве ревности убил свою знакомую, двух сотрудников предприятия и ранил еще двоих мужчин. Одному из них он нанес девять ножевых ранений, другому - десять. При задержании мужчина оказал сопротивление полицейским, был ранен и сейчас находится в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

"По версии следствия, 23 августа ранним утром на территории одного из предприятий Нижнего Новгорода на почве ревности работник нанес ножевые ранения своей знакомой, 1976 года рождения, а также еще двоим работникам завода: мужчинам 1966 и 1961 годов рождения", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. По данным ведомства, от полученных ранений трое потерпевших скончались.

Еще двоих пострадавших - мужчин 46 и 52 лет - с колото-резаными ранениями доставили в городскую больницу, добавили в ведомстве. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранен при попытке напасть на полицейских

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что подозреваемый прятался на прилегающей к литейному цеху территории предприятия. В ходе задержания он угрожал полицейским предметом, похожим на нож, и попытался на них напасть.

"В целях пресечения противоправных действий злоумышленника, а также предупреждения причинения вреда жизни и здоровью сотрудников полиции, в соответствии с ФЗ "О полиции", сотрудники при задержании применили в отношении него табельное оружие, предварительно сделав предупредительный выстрел в воздух. Раненый подозреваемый был доставлен в лечебное учреждение", - сообщила Волк.

Угрозы для жизни раненых нет

Состояние раненых уже не вызывает опасений у медиков, хотя один из них находится в реанимации. Об этом сообщил журналистам главврач городской клинической больницы №13 Александр Разумовский.

"В 07:25 мск на скорой были доставлены два пациента 46 и 52 лет со множественными колото-резаными ранами. Пострадавшие были экстренно прооперированы. На данный момент каких-либо опасений за жизнь пациентов у врачей нет", - сказал он.

По словам Разумовского, состояние 52-летнего пациента оценивается как тяжелое, он после операции помещен в реанимацию и подключен к искусственной вентиляции легких, но, несмотря на это, прогноз в отношении него благоприятный. У больного три тяжелых ранения шеи и около шести ранений в области груди. Как отметил главврач больницы, пациент уже может разговаривать, но его самочувствие пока тяжелое.

Состояние 46-летнего пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, он находится в отделении травматологии. У него около десятка ранений, но проникающих нет, и, по прогнозу врачей, уже через десять дней его могут выписать из больницы. Оба больных находятся в сознании, с ними уже встретились следователи, сказал главврач.

ГАЗ поможет семьям погибших и пострадавших

Руководство "Группы ГАЗ" пообещали оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в результате нападения.

"Коллектив и руководство компании глубоко потрясены случившимся инцидентом, выражают глубокое сочувствие семьям погибших и пострадавших. По решению президента "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина, семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка", - сказали в пресс-службе. Психологи медсанчасти предприятия сразу после случившегося оказали помощь очевидцам происшествия.