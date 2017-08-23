Университет в Массачусетсе временно закрыт из-за угроз по почте

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ТАСС, 23 августа. Частный университет Брандейса в штате Массачусетс временно закрыт из-за получения угроз по электронной почте, сообщается на официальном сайте университета в среду.
"В свете угроз, которые мы получили этим утром по электронной почте, мы решили закрыть весь кампус для персонала <...> до тех пор, пока работники служб безопасности не подтвердят, что угроза устранена", - говорится в сообщении. Какие именно угрозы получило руководство университета, не сообщается.
Студентам и сотрудникам учебного заведения сообщили о его закрытии. Проживающих на территории кампуса студентов эвакуировали на игровые площадки.
Исследовательский университет Брандейса расположен недалеко от Бостон, там обучается около 3600 студентов и работают 1150 сотрудников. Основная специализация учебного заведения - гуманитарные науки.