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Политолог: оппозиция использует дело Серебренникова в своих интересах

Происшествия
23 августа, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Алексей Мухин отметил, что дело имеет под собой сугубо хозяйственный аспект, и не перерастет в какие-либо политические протесты

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Оппозиционно настроенная часть общества пытается использовать скандал вокруг режиссера Кирилла Серебренникова для разжигания протестов. Такое мнение высказал ТАСС политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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"Конечно, эмоции зашкаливают, но, видимо протестная часть российского общества соскучилась по таким эмоциям, и пытается симулировать какой то протест. Очевидно, что люди, которые соскучились по протестам, пытаются в тлеющий костер подлить бензина, что не делает им чести", - сказал собеседник агентства.

Мухин отметил, что дело имеет под собой сугубо хозяйственный аспект, и не перерастет в какие-либо политические протесты. "Я уверен, что это не перерастет в какие-то политические волнения, и не стал бы связывать это дело с политической обстановкой накануне выборов (выборы президента РФ пройдут в 2018 году - прим. ТАСС). Кроме того, эта история совершенно не связана с творчеством Кирилла Серебренникова, а имеет исключительно хозяйственную и финансовую подоплеку", - подчеркнул политолог.

Он добавил, что ситуация вокруг художественного руководителя "Гоголь-центра" не отразится на развитии культурной жизни страны.

Серебренникову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Как ранее сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, вина режиссера подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности и изъятыми в ходе расследования финансовыми документами.

23 августа Басманный суд Москвы отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Таким образом, суд поддержал ходатайство следствия, просившего определить художественному руководителю московского театра "Гоголь-центр" меру пресечения именно в виде домашнего ареста.

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