Политолог: оппозиция использует дело Серебренникова в своих интересах

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Оппозиционно настроенная часть общества пытается использовать скандал вокруг режиссера Кирилла Серебренникова для разжигания протестов. Такое мнение высказал ТАСС политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Конечно, эмоции зашкаливают, но, видимо протестная часть российского общества соскучилась по таким эмоциям, и пытается симулировать какой то протест. Очевидно, что люди, которые соскучились по протестам, пытаются в тлеющий костер подлить бензина, что не делает им чести", - сказал собеседник агентства.

Мухин отметил, что дело имеет под собой сугубо хозяйственный аспект, и не перерастет в какие-либо политические протесты. "Я уверен, что это не перерастет в какие-то политические волнения, и не стал бы связывать это дело с политической обстановкой накануне выборов (выборы президента РФ пройдут в 2018 году - прим. ТАСС). Кроме того, эта история совершенно не связана с творчеством Кирилла Серебренникова, а имеет исключительно хозяйственную и финансовую подоплеку", - подчеркнул политолог.

Он добавил, что ситуация вокруг художественного руководителя "Гоголь-центра" не отразится на развитии культурной жизни страны.

Серебренникову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Как ранее сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, вина режиссера подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности и изъятыми в ходе расследования финансовыми документами.

23 августа Басманный суд Москвы отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Таким образом, суд поддержал ходатайство следствия, просившего определить художественному руководителю московского театра "Гоголь-центр" меру пресечения именно в виде домашнего ареста.