В Астраханской области ликвидировали крупный природный пожар

АСТРАХАНЬ, 23 августа. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Военнослужащие ликвидировали крупный природный пожар, охвативший около 10 га в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Военнослужащие астраханского гарнизона ликвидировали пожар в Ахтубинском районе. В тушении также были задействованы два самолета Военно-транспортной авиации Ил-76, каждый произвел по одному сбросу. В общем было сброшено около 85 тонн воды", - сказали в пресс-службе.

В ликвидации пожара также было задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих и более 15 специальных пожарных машин от воинских частей Астраханского военного гарнизона. В пресс-службе также отметили, что работы на месте пожара прекращены, пострадавших нет.

В среду около 13:00 мск в 15 км от населенного пункта Ахтубинск в Астраханской области возник степной пожар площадью более 10 га. По информации пресс-службы регионального МЧС, огонь вспыхнул рядом с территорией, которая принадлежит 185-му военному гарнизону. При этом пожар не представлял угрозы ближайшим населенным пунктам.