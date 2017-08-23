В Астраханской области ликвидировали крупный природный пожар

Россиянка Лазинская завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе в весе до 63 кгСпорт 23 августа, 21:35
Американка Марулис стала чемпионкой мира по борьбе в весе до 58 кгСпорт 23 августа, 21:29
Футболист "Краснодара" Ристич из-за травмы пропустит матч с "Црвеной Звездой"Спорт 23 августа, 21:25
Fitch может пересмотреть суверенный рейтинг СШАЭкономика и бизнес 23 августа, 21:23
Бывший замминистра финансов Алексашенко опроверг свое задержание в ДомодедовеОбщество 23 августа, 21:22
Большинство французов считает, что Макрон способен улучшить ситуацию в странеМеждународная панорама 23 августа, 21:08
Началось голосование за лучшее сообщение, которое будет отправлено аппарату VoyagerКосмос 23 августа, 21:07
Японка Харуна Окуно стала чемпионкой мира по борьбе в весе до 55 кгСпорт 23 августа, 20:44
Шалимов: качество поля в Белграде может помешать "Краснодару" показать свой футболСпорт 23 августа, 20:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТРАХАНЬ, 23 августа. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Военнослужащие ликвидировали крупный природный пожар, охвативший около 10 га в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
"Военнослужащие астраханского гарнизона ликвидировали пожар в Ахтубинском районе. В тушении также были задействованы два самолета Военно-транспортной авиации Ил-76, каждый произвел по одному сбросу. В общем было сброшено около 85 тонн воды", - сказали в пресс-службе.
В ликвидации пожара также было задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих и более 15 специальных пожарных машин от воинских частей Астраханского военного гарнизона. В пресс-службе также отметили, что работы на месте пожара прекращены, пострадавших нет.
В среду около 13:00 мск в 15 км от населенного пункта Ахтубинск в Астраханской области возник степной пожар площадью более 10 га. По информации пресс-службы регионального МЧС, огонь вспыхнул рядом с территорией, которая принадлежит 185-му военному гарнизону. При этом пожар не представлял угрозы ближайшим населенным пунктам.