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Суд в Петербурге признал экстремистским сборник польского политика Новака-Езераньского

Происшествия
23 августа, 21:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, августа. /ТАСС

Тираж сборника в 500 экземпляров, выпущенный издательским домом "Когита", в феврале 2016 года был изъят в типографии сотрудниками полиции

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Московский районный суд Петербурга в среду признал экстремистским материалом сборник статей "Восточные размышления", посвященных в том числе России, польского общественного деятеля и политика Яна Новака-Езераньского, изданный на русском языке в 2016 году. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Петербурга.

"Суд удовлетворил исковые требования прокурора о признании запрещенными к распространению и признанию экстремистскими материалов сборника статей "Восточные размышления" автора Яна Новака-Езераньского", - сообщает пресс-служба.

Тираж сборника в 500 экземпляров, выпущенный издательским домом "Когита", в феврале 2016 года был изъят в типографии сотрудниками полиции. Сборник, который в оригинале назывался "Атлантическая республика" (Rzeczpospolita atlantycka), включает в себя опубликованные в 1991-2003 годах газетные статьи Новака-Езераньского, посвященные внешней политике Польши и ее взаимоотношениям с соседними государствами.

Ян Новак-Езераньский - польский политик и публицист, участник Армии Крайовой, эмиссар правительства Польши в изгнании. Скончался в 2005 году.

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