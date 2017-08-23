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Более 150 строений уничтожены пожарами в Волгоградской области

Происшествия
23 августа, 21:51 дата обновления: 23 августа, 22:19 UTC+3

Данных о пострадавших нет

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© ГУ МЧС России по Волгоградской области

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ландшафтные пожары уничтожили более 150 строений в Волгоградской области. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк.

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"С 12:50 мск на всей территории Волгоградской области произошло резкое ухудшение оперативной обстановки в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Из-за ветра, порывы которого достигали 25 метров в секунду произошли ландшафтные возгорания практически по всей территории области. Наиболее сложная обстановка сложилась в шести муниципальных образованиях, в том числе в Волгограде. В результате ландшафтных возгораний уничтожено 151 строение, площадь пожара, пройденная огнем, уточняется", - сказал Гребенюк в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Эта цифра еще будет уточняться. Данных о пострадавших нет.

По словам Гребенюка, эвакуация населения проводилась в двух населенных пунктах, а также в детском оздоровительном лагере, из него были эвакуированы 368 детей и 27 взрослых, их разместили в школе и планируют досрочно отправить по домам. Жители населенных пунктов, после того как угроза пожаров была ликвидирована, вернулись в свои дома. 

Ситуация в регионе 

По словам Гребенюка, обстановка с природными пожарами стабилизируется.

"Обстановка стабилизируется на фоне наращивания группировки сил и средств по тушению пожаров", - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам Гребенюка, в ряде районов были зарегистрированы многочисленные ландшафтные пожары, однако распространения огня удалось не допустить, пожары локализованы и ликвидированы.

"Общая группировка по тушению пожаров превышает 5 тыс. человек", - отметил Гребенюк.

Ранее в среду в Волгоградской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной пожароопасной обстановкой. Самая непростая ситуация, по данным областных властей, в Волгограде, Среднеахтубинском, Иловлинском, Камышинском, Ольховском и Даниловском районах.

Усиление группировки 

МЧС дополнительно усиливает группировку по тушению лесных и ландшафтных пожаров в Волгоградской области.

"В Волгоградскую область направлены 39 пожарных машин тяжелого класса на базе автомобилей "КамАЗ" и "Урал" с большим объемом воды. То, что нужно сейчас для региона. А также более 130 человек", - сообщил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

Одер отметил, что Южный региональный центр МЧС готов направить дополнительно еще 150 человек, если будет такая необходимость.

В свою очередь первый заместитель главы МЧС России Владимир Степанов, под руководством которого прошло совещание, сообщил, что в Волгоград будет направлен еще один самолет Ил-76 МЧС России.

"Авиационную группировку усиливаем. К ликвидации пожара будут привлекаться два самолета Бе-200 МЧС России, два самолета Ил-76, в том числе один будет направлен из Москвы, а также вертолет Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством", - сказал Степанов. Он уточнил, что авиация будет применяться и в ночное время.

Эвакуация граждан 

В пункты временного размещения были эвакуированы более 700 человек, сообщили журналистам в областном главке МЧС. 

"В общей сложности в пункты временного размещения за день было эвакуировано 735 человек. В пунктах временного размещения людям оказывают помощь психологи", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в Среднеахтубинском районе сгорело около 30 строений (80% из них - неэксплуатируемые постройки), приведен в готовность пункт временного размещения на базе школы-интерната. В Даниловском районе горели более 1 тысячи гектаров в районе хутора Каменный, в самом поселении пожар уничтожил четыре здания. В пункт временного размещения были эвакуированы 273 человека, они вернулись в свои дома после локализации возгорания в 17:16 мск.

В Ольховском районе, рассказал представитель главка, были зафиксированы пожары на хуторе Ягодный, где сгорели 54 постройки, и в районе хутора Липовка - там огонь охватил 10 гектаров лесного массива. Два строения сгорели в Иловлинском районе.

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