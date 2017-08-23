Основатель НПО "Семейный капитал" арестован в Петербурге по делу о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга в среду вечером арестовал на два месяца, до 23 октября учредителя некоммерческого потребительского общества "Семейный капитал" Игоря Белоусова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Петербурга.

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Белоусова сроком на 2 месяца, до 23 октября", - сообщает пресс-служба. О задержании Белоусова правоохранительные органы Петербурга официально не сообщали. По данным суда, ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

По данным Управления федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу на июль 2017 года, у приставов находятся более 540 исполнительных производств в отношении НПО "Семейный капитал" в пользу пострадавших пайщиков на общую сумму взыскания более 360 млн рублей. Кроме того, ведомство возбудило 8 уголовных дел в отношении председателя правления кооператива Наталии Верховой за невыплату долгов пайщикам и невыполнение решений судов по возврату задолженности.

По данным петербургских СМИ, НПО было создана в 2011 году для развития сельского хозяйства на вклады физических лиц. К 2015 году организация накопила долгов на 4 млрд рублей, после чего ЦБ ввел в компании временную администрацию. Уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого 23 августа арестован Игорь Белоусов, было возбуждено весной 2016 года.