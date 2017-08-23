Более 9 тыс. человек остались без света в двух городах Тульской области

ТАСС, 23 августа. Более 9 тыс. человек остались без электричества в городах Донской и Богородицк Тульской области, сообщили в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Сегодня на пульт диспетчера "Единой службы спасения - 112" поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в микрорайоне Северо-Задонск города Донской, где в зону отключения попало 330 домов с общей численностью населения около 8,5 тыс. человек и в городе Богородицке - 235 домов с общей численностью населения более 700 человек", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что в зоне отключения работают бригады энергетиков.