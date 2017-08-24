Энергоснабжение 9 тыс. жителей Тульской области восстановлено

ТАСС, 24 августа. Энергоснабжение 9 тыс. жителей городов Донской и Богородицк Тульской области, прерванное в среду, восстановлено, сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Электроснабжение в городах Донской и Богородицк восстановлено", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, 23 августа в результате аварии без электроснабжения в двух городах Тульской области остались более 550 домов, в которых проживают около 9 тыс. человек.