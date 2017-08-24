В Нижегородской области произошло возгорание на газопроводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Кратковременное возгорание произошло на газопроводе в Сергачском районе Нижегородской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном главке МЧС.

"В Сергачском районе было кратковременное факельное горение газопровода. Это газопровод, который проходит в поле. Ближайший населенный пункт в 4 км, жертв и пострадавших нет, угрозы нет", - сказали в ведомстве.