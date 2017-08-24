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В Волгоградской области из-за пожаров готовы эвакуировать 5 тыс. человек

Происшествия
24 августа, 3:09 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 24, августа. /ТАСС

Губернатор области не исключил, что причиной сложившейся ситуации могут быть поджоги

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ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Природные пожары, которые охватили в среду Волгоградскую область, угрожали 40 населенным пунктам, к эвакуации подготовили около 5 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба, проходившем в ночь со среды на четверг в областном главке МЧС.

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"Ситуация была сложная по всей территории области. В 21 муниципальном районе из 38-ми непосредственно огонь угрожал 40 населенным пунктам, где проживают 12 тыс. человек, к эвакуации было подготовлено около 5 тыс. человек. Эвакуированы (временно - прим. ТАСС) были 752 жителя. Для понимания масштаба - через Дон полностью перелетали огненные шары. Огонь подходил к объектам особой опасности. Но дороги не перерезаны, людей сберегли",- сказал Бочаров.

"Следственные органы детально разберутся в возникновении очагов пожаров, установят причины", - сказал Бочаров. Он подчеркнул, что "ситуация во всех населенных пунктах находится под контролем, оперативно принимаются системные меры, возгорания в основном все локализованы или ликвидированы".

Губернатор не исключил того, что какая-то часть природных возгораний возникла из-за поджогов. "Есть предположение целенаправленных поджогов. Есть заинтересованность - земельные вопросы, сокрытие каких-то своих недоработок. Но Городищенский и Среднеахтубинский район требуют особого внимания в этом вопросе",- сказал Бочаров.

Первый заместитель главы МЧС России Владимир Степанов в связи с ландшафтными пожарами в Волгоградской области призвал усилить разъяснительную работу с населением о недопустимости нарушений пожарной безопасности.

"Прогноз погоды в Волгоградской области неблагоприятный. Необходимо провести в населенных пунктах, довести еще раз информацию о мерах пожарной безопасности. И в обязательном порядке усилить разъяснительную работу о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности", - сказал Степанов на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ликвидации пожаров в районе Волгограда, по данным МЧС, задействовано более 5 тыс. человек и свыше 2 тыс. единиц техники. В Волгоградскую область прибывают подразделения из других регионов.

В среду в связи с природными пожарами в Волгоградской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Вечером начальник регионального главка МЧС Олег Гребенюк заявил, что ситуация стабилизируется.

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Персоны
Бочаров, Андрей Иванович
Темы
Лесные пожары в России
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