Прокуратура организовала проверку по факту пожара на газопроводе в Нижегородской области

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку в связи с пожаром на магистральном газопроводе, который произошел в ночь на четверг в Сергачском районе. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.
"По факту произошедшей в ночь на 24 августа 2017 года разгерметизации подземного магистрального газопровода высокого давления "Ямбург - Тула-1", предназначенного для поставки природного газа с месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа потребителям Центральной России, прокуратурой организована проверка", - сообщили в пресс-службе.
Будет дана оценка обслуживающей газопровод организации на предмет соблюдения требований федерального законодательства, говорят в прокуратуре.
Как сообщалось ранее, в Сергачском районе Нижегородской области было зафиксировано кратковременное факельное горение газопровода. Ближайший населенный пункт находится в 4 км от места происшествия, пострадавших нет, как нет и угрозы возникновения лесных пожаров. Возгорание ликвидировано, устанавливаются его причины, ведутся восстановительные работы. На газоснабжение близлежащих населенных пунктов происшествие не повлияло.