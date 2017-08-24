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В Ростовской области задержана группа подозреваемых в мошенничестве при аренде жилья

Происшествия
24 августа, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

По данным следствия, от противозаконных действий группы "пострадали более тысячи человек"

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Полиция задержала предполагаемых лидеров и участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве в сфере оказания посреднических услуг по аренде жилья в Ростове-на-Дону. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские установили, что ростовчанин и уроженец Астрахани организовали в Ростове-на-Дону незаконную деятельность по предоставлению гражданам за деньги недостоверной информации о сдаваемом в аренду жилье.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Десятерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила Волк.

По данным следствия, подозреваемые размещали в интернете объявления о сдаче квартир, а при личной встрече за деньги передавали номера телефонов якобы владельцев квартир, после чего подозреваемые переставали выходить на связь. "От мошеннических действий пострадали более тысячи человек, среди которых не только жители Ростовской области, но и других регионов", - добавила Волк.

В ходе обысков в офисе и квартирах подозреваемых обнаружены и изъяты десятки банковских карт, сим-карт, мобильных телефонов, компьютерная техника и документация.

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