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Пожарные отстояли от огня 40 населенных пунктов в Волгоградской области

Происшествия
24 августа, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Пожары перекинулись на населенные пункты из-за жары и сильного ветра, но ситуацию удалось стабилизировать, от огня спасены более 12 тыс. человек

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения совместно с другими службами отстояли от пожаров 40 населенных пунктов в Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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23 августа из-за сложной лесопожарной обстановки, 30-градусной жары и сильных порывов ветра произошло резкое увеличение очагов природных пожаров, была угроза перехода огня на 21 муниципальное образование, в которых проживают более 580 тысяч человек. Непосредственно пожары перекинулись на 40 населенных пунктов.

"Благодаря слаженным грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений и других оперативных служб, эти населенные пункты удались отстоять от огня. От пожаров спасены более 12 тысяч человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, от огня пострадали 150 строений. Из зоны возможного распространения пожаров в целях безопасности были эвакуированы более 750 человек, в том числе 268 детей из детского оздоровительного лагеря "Лазурный" Иловлинского района.

"Сейчас ситуация стабилизирована. Все очаги пожаров локализованы или ликвидированы. Проводится окарауливание и дотушивание пожаров", - сообщили в МЧС.

Из семи регионов - Северной Осетии, Калмыкии, Чечни, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Астраханской областей, а также Донского спасательного центра МЧС в Волгоградскую область направлены дополнительные силы пожарных, а также авиация МЧС России.

Всего в борьбе с пожарами задействованы более пяти тысяч человек, которые используют почти три тысячи единиц техники. Кроме того, привлечены шесть воздушных судов МЧС России - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8.

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