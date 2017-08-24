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Туристка из КНР получила легкие травмы, попав под экскурсионный автобус в Сергиевом Посаде

Происшествия
24 августа, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Госпитализация женщине не потребовалась, для уточнения обстоятельств на место выехал отряд ДПС

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Туристка из Китая попала под экскурсионный автобус в Сергиевом Посаде, получив легкие телесные повреждения, госпитализация не потребовалась, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Экскурсионный автобус при развороте возле одной из достопримечательностей города Сергиева-Посада задел высадившуюся из него ранее туристку из Китая. Женщина получила легкие телесные повреждения, госпитализация ей не потребовалась", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области ТАСС подтвердили факт ДТП. "Утром в четверг в Сергиевом Посаде произошло ДТП с экскурсионным автобусом. На место выехал наряд ДПС, уточняются обстоятельства произошедшего", - сказал сотрудник пресс-службы.

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