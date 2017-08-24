В Новой Москве найдено тело мужчины с огнестрельным ранением

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины после огнестрельного ранения в Новой Москве. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Москве.

"В одном из жилых домов дачно-строительного кооператива "Советский писатель" в поселении Первомайское обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Следователи изъяли огнестрельное оружие с места происшествия, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, сейчас опрашивается супруга потерпевшего. "Следователи устанавливают, было ли это убийство или самоубийство. Рассматриваются версии бытового конфликта и суицида", - добавил собеседник агентства.