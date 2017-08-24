В Новой Москве найдено тело мужчины с огнестрельным ранением

Двукратный чемпион мира по хоккею Жердев подписал контракт с "Нефтехимиком"Спорт 24 августа, 13:02
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТОМеждународная панорама 24 августа, 12:21
Приморский производитель датчиков контроля давления в шинах стал участником Tire Expo 2017Новости партнеров 24 августа, 12:14
Футболист "Рубина" Самуэль Гарсия перешел в "Леванте"Спорт 24 августа, 12:14
Ремонт дорог Владивостокской агломерации завершится в конце октябряНовости партнеров 24 августа, 12:09
Первый транспорт с рыбой пришел в Архангельск из Владивостока по СевморпутиВ стране 24 августа, 12:05
Теннисист Раонич пропустит Открытый чемпионат США из-за травмыСпорт 24 августа, 12:00
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мираКультура 24 августа, 11:56
Захарова прокомментировала решение США по ограничению выдачи виз россиянамПолитика 24 августа, 11:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины после огнестрельного ранения в Новой Москве. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Москве.
"В одном из жилых домов дачно-строительного кооператива "Советский писатель" в поселении Первомайское обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Следователи изъяли огнестрельное оружие с места происшествия, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, сейчас опрашивается супруга потерпевшего. "Следователи устанавливают, было ли это убийство или самоубийство. Рассматриваются версии бытового конфликта и суицида", - добавил собеседник агентства.