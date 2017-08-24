Два человека стали жертвами природного пожара под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Пожилая пара погибла в результате природного пожара в Волгоградской области, проводится проверка, сообщила ТАСС в четверг представитель регионального следственного управления (СУ) СКР. Предварительно, причиной смерти стал угарный газ, добавила она.

"В Ольховском районе, в одном из сел погибла пожилая пара. По предварительным данным, загорелось 26 домов - целое село. В одном из жилых строений обнаружены тела", - сказала собеседница агентства.

По словам представителя СК, остальное население из села было эвакуировано.

В среду в связи с природными пожарами, вспыхнувшими из-за сухой жаркой погоды и сильного ветра в Калачевском, Руднянском, Михайловском, Серафимовичском и Среднеахтубинском районах Волгоградской области, в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Вечером начальник регионального главка МЧС Олег Гребенюк заявил, что ситуация стабилизируется.

Глава области Андрей Бочаров не исключал, что часть природных возгораний возникла из-за поджогов.

Всего сгорело более 150 строений, пострадавших нет. От пожаров было спасено 40 населенных пунктов, в которых проживает 12 тыс. человек. В ликвидации возгораний задействованы более 6 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники.