СМИ: неизвестный напал на здание суда в Стамбуле, один человек ранен

АНКАРА, 24 августа. /ТАСС/. Один человек получил ранения в результате нападения на здание суда в Стамбуле. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN Turk.

По его данным, в суде в этом время проходило слушание по делу об убийстве. Другие подробности не приводятся.