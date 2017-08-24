СМИ: неизвестный напал на здание суда в Стамбуле, один человек ранен

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АНКАРА, 24 августа. /ТАСС/. Один человек получил ранения в результате нападения на здание суда в Стамбуле. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN Turk.
По его данным, в суде в этом время проходило слушание по делу об убийстве. Другие подробности не приводятся.