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СМИ: неизвестный напал на здание суда в Стамбуле, один человек ранен

Происшествия
24 августа, 12:34 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 24, августа. /ТАСС

В момент нападения внутри здания суда проходило слушание по делу об убийстве

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АНКАРА, 24 августа. /ТАСС/. Один человек получил ранения в результате нападения на здание суда в Стамбуле. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN Turk.

По его данным, в суде в этом время проходило слушание по делу об убийстве. Другие подробности не приводятся.

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