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Двое жителей Подмосковья подозреваются в краже 20 рулонов сена весом семь тонн

Происшествия
24 августа, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Полиция задержала женщину и мужчину, у них изъято сено и возвращено владельцу, возбуждено уголовное дело

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Двое жителей Подмосковья задержаны по подозрению в похищении 20 рулонов спрессованного сена с территории агропредприятия у деревни Большое Рогатово, сообщила ТАСС в четверг начальник пресс- службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

"Директор коммерческой организации обратился в полицию в городе Серебряные Пруды с заявлением о хищении с земельного участка вблизи деревни Большое Рогатово 20 рулонов спрессованного сена. Вес похищенного составляет около семи тонн", - сказала Петрова. Размер нанесенного предприятию ущерба составил почти 30 тыс. рублей.

"По подозрению в содеянном полицейские задержали 35-летнюю женщину и 39-летнего мужчину. Сено изъято и возвращено владельцу. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - подчеркнула Петрова.

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