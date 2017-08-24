ПЯТИГОРСК, 24 августа. /Корр. ТАСС /. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Карачаево-Черкесии, эпицентр находился в 25 км от Черкесска и в 9 км от поселка Адыге-Хабль, сообщает Европейский средиземноморский сейсмоцентр.

По данным сейсмоцентра, толчки зафиксированы в 12.14 мск на глубине 2 км.

"Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по КЧР.