В Краснодарском крае усилена группировка спасателей для борьбы с пожарамиНовости партнеров 24 августа, 14:33
Мамиашвили: бюро UWW утвердило проведение ЧЕ-2018 по борьбе в КаспийскеСпорт 24 августа, 14:31
МГУ занял 38-е место в международном репутационном рейтинге RURОбщество 24 августа, 14:28
СК возбудил дело о халатности чиновников после гибели людей на пожаре под ВолгоградомПроисшествия 24 августа, 14:25
Тренер: отбывшая дисквалификацию за допинг призер Олимпиады Завьялова возобновит карьеруСпорт 24 августа, 14:24
Гендиректор: ХК "Адмирал" с нынешним составом может бороться за высокие позицииСпорт 24 августа, 14:17
Обучение в колледжах Кубани после финала WorldSkills Russia выбрали 58% девятиклассниковОбщество 24 августа, 14:06
Меркель против Шульца: расклад сил за месяц до выборов в БундестагМеждународная панорама 24 августа, 14:00
Порошенко наградил орденами Байдена и ОлландаМеждународная панорама 24 августа, 13:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЯТИГОРСК, 24 августа. /Корр. ТАСС /. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Карачаево-Черкесии, эпицентр находился в 25 км от Черкесска и в 9 км от поселка Адыге-Хабль, сообщает Европейский средиземноморский сейсмоцентр.
По данным сейсмоцентра, толчки зафиксированы в 12.14 мск на глубине 2 км.
"Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по КЧР.