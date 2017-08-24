СМИ: два человека получили ранения в результате стрельбы возле суда в Стамбуле

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АНКАРА, 24 августа. /ТАСС/. Два человека получили ранения в результате перестрелки возле здания суда в Стамбуле. Об этом сообщает в четверг Анатолийское агентство.
Сначала в здании седьмого суда по уголовным делам завязалась потасовка между двумя сторонами, которые присутствовали на судебном слушании. Сотрудники сил безопасности учреждения выгнали их на улицу.
После этого началась перестрелка, в результате которой пострадали два человека. Их доставили в больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Стрелявшим удалось скрыться на автомобиле, полиция ведет их розыск.