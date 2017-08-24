СМИ: два человека получили ранения в результате стрельбы возле суда в Стамбуле

АНКАРА, 24 августа. /ТАСС/. Два человека получили ранения в результате перестрелки возле здания суда в Стамбуле. Об этом сообщает в четверг Анатолийское агентство.

Сначала в здании седьмого суда по уголовным делам завязалась потасовка между двумя сторонами, которые присутствовали на судебном слушании. Сотрудники сил безопасности учреждения выгнали их на улицу.

После этого началась перестрелка, в результате которой пострадали два человека. Их доставили в больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Стрелявшим удалось скрыться на автомобиле, полиция ведет их розыск.