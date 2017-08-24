Убийцы директора школы в Калининграде получили от девяти до 13 лет лишения свободы

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Четыре человека, признанные Калининградским областным судом виновными в разбойном нападении на директора школы-лицея № 35 Владимира Кобера, в результате которого он скончался, приговорены к лишению свободы на срок от девяти до 13 лет. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

Директор лицея № 35 в Калининграде, заслуженный учитель РФ, член-корреспондент Российской академии естественных наук Владимир Кобер был убит у себя дома в ночь на 20 марта 2016 года. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом".

"Фигурантами по уголовному делу стали четыре человека: два жителя Калининграда, житель Буйнакска Республики Дагестан, а также сожительница потерпевшего, организовавшая и спланировавшая разбойное нападение. Именно женщина-организатор разбоя впустила в квартиру троих мужчин, которые жестоко убили педагога и похитили ценные вещи", - сказал и. о. старшего помощника руководителя регионального Следственного управления Вадим Якубов.

Приговором Калининградского областного суда двоим мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Женщина получила девять лет исправительной колонии общего режима. Третий мужчина судом присяжных заседателей был оправдан за непричастность в убийстве, но как участник разбойного нападения, имеющий непогашенную судимость, получил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, уточнил представитель ведомства.