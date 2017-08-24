Убийцы директора школы в Калининграде получили от девяти до 13 лет лишения свободы

Найден новый источник парниковых газовСоциальная ответственность 24 августа, 15:54
Замруководителя ФАДН России Андрей Меженько влюбился в ТувуНовости партнеров 24 августа, 15:44
Аршавин: женщины не достигли того уровня, когда их игру можно было бы назвать футболомСпорт 24 августа, 15:38
Аршавин: болельщики должны поддерживать футбольную сборную, несмотря на результатыСпорт 24 августа, 15:30
"Спартак" оштрафован на 260 тыс. рублей по итогам матча с "Локомотивом"Спорт 24 августа, 15:18
Власти Подмосковья планируют увеличить финансовую поддержку в IT и промышленной сферахЭкономика и бизнес 24 августа, 15:16
Россиянка Темникова завоевала бронзу Универсиады в плавании на 200 м брассомСпорт 24 августа, 15:02
В центре Киева произошел взрывПроисшествия 24 августа, 14:58
Аршавин сообщил, что может завершить карьеру в нынешнем годуСпорт 24 августа, 14:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Четыре человека, признанные Калининградским областным судом виновными в разбойном нападении на директора школы-лицея № 35 Владимира Кобера, в результате которого он скончался, приговорены к лишению свободы на срок от девяти до 13 лет. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.
Директор лицея № 35 в Калининграде, заслуженный учитель РФ, член-корреспондент Российской академии естественных наук Владимир Кобер был убит у себя дома в ночь на 20 марта 2016 года. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом".
"Фигурантами по уголовному делу стали четыре человека: два жителя Калининграда, житель Буйнакска Республики Дагестан, а также сожительница потерпевшего, организовавшая и спланировавшая разбойное нападение. Именно женщина-организатор разбоя впустила в квартиру троих мужчин, которые жестоко убили педагога и похитили ценные вещи", - сказал и. о. старшего помощника руководителя регионального Следственного управления Вадим Якубов.
Приговором Калининградского областного суда двоим мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Женщина получила девять лет исправительной колонии общего режима. Третий мужчина судом присяжных заседателей был оправдан за непричастность в убийстве, но как участник разбойного нападения, имеющий непогашенную судимость, получил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, уточнил представитель ведомства.