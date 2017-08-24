В центре Киева произошел взрыв

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КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. В центре Киева на улице Грушевского взорвался неизвестный предмет, два человека ранены.
Об это в четверг сообщили в пресс-службе столичной полиции.
"В 14:06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, взрыв произошел между домом правительства и стадионом "Динамо". На место прибыли представители Службы безопасности Украины, взрывотехники, машины скорой помощи. На месте происшествия находится глава Нацполици Сергей Князев, работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.