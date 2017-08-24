Взрыв в центре Киева квалифицировали как хулиганство

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины назвала хулиганство в качестве основной версии взрыва в центре Киева, в результате которого пострадали два человека.

Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"Сейчас проходят следственные действия. Пока мы не будем разглашать детали. Можем только сказать что основная версия - хулиганство", - сказала она в эфире телеканала "112.Украина".

Как сообщили медики украинскому агентству УНН, пострадавшие мужчина и женщина находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее в киевской полиции сообщили о взрыве на улице Грушевского. По данным корреспондента ТАСС, взрыв произошел между домом правительства и стадионом "Динамо". На месте работают представители Службы безопасности Украины, взрывотехники.