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Взрыв в центре Киева квалифицировали как хулиганство

Происшествия
24 августа, 15:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, августа. /ТАСС

Детали инцидента в Службе безопасности Украины раскрыть отказались

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КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины назвала хулиганство в качестве основной версии взрыва в центре Киева, в результате которого пострадали два человека.

Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"Сейчас проходят следственные действия. Пока мы не будем разглашать детали. Можем только сказать что основная версия - хулиганство", - сказала она в эфире телеканала "112.Украина".

Как сообщили медики украинскому агентству УНН, пострадавшие мужчина и женщина находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее в киевской полиции сообщили о взрыве на улице Грушевского. По данным корреспондента ТАСС, взрыв произошел между домом правительства и стадионом "Динамо". На месте работают представители Службы безопасности Украины, взрывотехники.

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