Герман-младший назвал арест Серебренникова вредным для имиджа РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Задержание и последующий домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова по подозрению в мошенничестве негативно влияет на образ России в мире. Такое мнение высказал в четверг журналистам известный российский кинорежиссер Алексей Герман.

"В той форме, в который это происходит, это слишком сильно раскалывает наше общество. Мы знаем, что Россию, на мой искренний взгляд, абсолютно избыточно, истерически обвиняют во всех этих вмешательствах в выборы, что мы самые плохие, и так далее. Зачем вы так портите имидж нашей страны - сделайте нормальный доказательный [процесс], без этих масок-шоу", - сказал Герман, который накануне готов был стать одним из поручителей Серебренникова при избрании меры пресечения в Басманном суде столицы.

"Объясните, зачем этапировать человека со съемок фильма [из Петербурга в Москву] - у него все равно нет загранпаспорта, куда он убежит? Он являлся, когда его вызывали на допрос", - отметил режиссер.