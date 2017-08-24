Герман-младший назвал арест Серебренникова вредным для имиджа РФ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Задержание и последующий домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова по подозрению в мошенничестве негативно влияет на образ России в мире. Такое мнение высказал в четверг журналистам известный российский кинорежиссер Алексей Герман.
"В той форме, в который это происходит, это слишком сильно раскалывает наше общество. Мы знаем, что Россию, на мой искренний взгляд, абсолютно избыточно, истерически обвиняют во всех этих вмешательствах в выборы, что мы самые плохие, и так далее. Зачем вы так портите имидж нашей страны - сделайте нормальный доказательный [процесс], без этих масок-шоу", - сказал Герман, который накануне готов был стать одним из поручителей Серебренникова при избрании меры пресечения в Басманном суде столицы.
"Объясните, зачем этапировать человека со съемок фильма [из Петербурга в Москву] - у него все равно нет загранпаспорта, куда он убежит? Он являлся, когда его вызывали на допрос", - отметил режиссер.