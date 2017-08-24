Globo: еще одно пассажирское судно затонуло в Бразилии

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 августа. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли в результате крушения пассажирского судна в штате Баия на северо-востоке Бразилии. Как сообщил в четверг телеканал Globo, на борту находилось около 130 человек.
По последним данным, 21 из них удалось спасти. Поиски остальных продолжаются.
Накануне стало известно о другом ЧП, которое произошло с пассажирским речным паромом в штате Пара на севере Бразилии. Судно под названием "Капитан Рибейру" совершало рейс по маршруту Сантарем - Витория-ди-Шингу во вторник вечером, когда попало в сильный шторм на реке Шингу. На его борту на момент крушения находилось около 70 человек, преимущественно местных жителей.
Изначально сообщалось о 25 спасшихся. Однако в четверг местные власти уточнили, что их число составило лишь 23 человека. Тела десяти человек были обнаружены спасателями, еще более 30 считаются пропавшими без вести.