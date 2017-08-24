Глава СНБО Украины не исключает, что взрыв в Киеве - "спланированный теракт"

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КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов не исключает, что взрыв в центре Киева был "спланированным терактом".
"Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который осуществили, чтобы в День независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ. Они разобрались в составе преступления, сейчас идет поиск террористов, которые это делали", - сказал он, прибыв на место инцидента, сообщает Общественное телевидение Украины.
Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что квалифицировали произошедшее как хулиганство.
В четверг днем результате взрыва неустановленного устройства на улице Грушевского пострадали три человека.