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Лесной пожар на более чем 180 га в Саратовской области потушен

Происшествия
24 августа, 17:57 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 24, августа. /ТАСС

В тушении принимали участие 85 сотрудников МЧС и 20 единиц техники

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САРАТОВ, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС Саратовской области потушили крупный пожар в лесном хозяйстве в Ровенском районе. Возгорание действовало почти двое суток, его площадь составила порядка 180 га, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального МЧС.

"Лесной низовой пожар в Ровенском районе потушен. Общая площадь земель, затронутых огнем, составила 182 га. В основном огонь уничтожил кустарники и траву", - сказали в МЧС.

Информация о возгорании поступила в среду вечером. Ближайший населенный пункт располагается в 10 км от места ЧП. По данным МЧС, угрозы жилым домам не было.

В тушении принимали участие 85 человек личного состава и 20 единиц техники. Ситуацию осложнил шквалистый ветер с порывами до 19 м/с, который продолжается в регионе вторые сутки.

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