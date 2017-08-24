В Ярославле установлены личности подростков, причастных к истязаниям школьницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Следствие установило личности подростков, издевавшихся над школьницей в Ярославле и выложивших ролик с истязаниями в интернете. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"Все лица, причастные к издевательствам над девочкой, в том числе несовершеннолетний, разместивший видеоролик в сети интернет (всего их 16 человек), установлены. Все подростки, за исключением девушки, которая совершала наиболее активные действия, непосредственно связанные с истязанием, не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, им от 12 до 15 лет. 16-летняя подозреваемая предстанет перед судом", - говорится в сообщении.

В отношении девушки, подозреваемой в истязании (ст. 117 УК РФ) и нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), возбуждены еще два уголовных дела - по ст. 116 УК РФ ("Побои") и п. "б" ч. 4 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью") УК РФ.

Как ранее сообщалось, группа подростков, в которую входила подозреваемая, заставляла девочку есть землю и танцевать обнаженной. Сама фигурантка, по версии следствия, заставила потерпевшую оголиться и танцевать обнаженной в присутствии большого количества лиц, в том числе ее друзей и знакомых. Один из присутствовавших снимал происходящее на видео.

Решается вопрос о помещении несовершеннолетних участников издевательств в специальные школы закрытого типа. 16-летняя подозреваемая признала свою вину.