В Ярославле установлены личности подростков, причастных к истязаниям школьницы

Олимпийский чемпион по борьбе Власов перейдет в новую весовую категориюСпорт 24 августа, 19:06
Трамп раскритиковал лидеров республиканцев в Конгрессе за нерасторопностьМеждународная панорама 24 августа, 18:37
Ирина Баржак: заставляю чиновников учить стихиОбразование 24 августа, 18:29
Грызлов: желание Порошенко получить оружие от США не соответствует имиджу миротворцаПолитика 24 августа, 18:20
Глава МВД России потребовал усилить контроль за расходами ведомстваОбщество 24 августа, 18:16
Столтенберг заявил, что НАТО будет продолжать диалог с РоссиейМеждународная панорама 24 августа, 17:59
Учителя отличников по ЕГЭ будут получать премии в 100 тыс. рублей в ПодмосковьеОбщество 24 августа, 17:54
Театр на Таганке первым запускает технологию "виртуального присутствия" VR TICKETSКультура 24 августа, 17:47
Россияне завоевали четыре золота в пятый день УниверсиадыСпорт 24 августа, 17:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Следствие установило личности подростков, издевавшихся над школьницей в Ярославле и выложивших ролик с истязаниями в интернете. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области.
"Все лица, причастные к издевательствам над девочкой, в том числе несовершеннолетний, разместивший видеоролик в сети интернет (всего их 16 человек), установлены. Все подростки, за исключением девушки, которая совершала наиболее активные действия, непосредственно связанные с истязанием, не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, им от 12 до 15 лет. 16-летняя подозреваемая предстанет перед судом", - говорится в сообщении.
В отношении девушки, подозреваемой в истязании (ст. 117 УК РФ) и нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), возбуждены еще два уголовных дела - по ст. 116 УК РФ ("Побои") и п. "б" ч. 4 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью") УК РФ.
Как ранее сообщалось, группа подростков, в которую входила подозреваемая, заставляла девочку есть землю и танцевать обнаженной. Сама фигурантка, по версии следствия, заставила потерпевшую оголиться и танцевать обнаженной в присутствии большого количества лиц, в том числе ее друзей и знакомых. Один из присутствовавших снимал происходящее на видео.
Решается вопрос о помещении несовершеннолетних участников издевательств в специальные школы закрытого типа. 16-летняя подозреваемая признала свою вину.