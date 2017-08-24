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В Швейцарии разыскивают 14 человек после схода оползня

Происшествия
24 августа, 18:46 UTC+3 ТАСС

Среди пропавших без вести числятся граждане Австрии, Германии и Швейцарии

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ТАСС, 24 августа. Спасатели Швейцарии ищут в общей сложности 14 человек после схода оползня на юго-востоке страны. Об этом сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на полицию страны.

Ранее сообщалось, что идут поиски восьми человек. По сведениям агентства, полиция получила сведения о еще шести пропавших от их близких, эта информация проверяется.

Оползень сошел в среду в районе деревни Бондо, откуда были эвакуированы 32 жителя. Среди пропавших без вести в результате удара стихии числятся граждане Австрии, Германии и Швейцарии.

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