В Швейцарии разыскивают 14 человек после схода оползня

Олимпийский чемпион по борьбе Власов перейдет в новую весовую категориюСпорт 24 августа, 19:06
Трамп раскритиковал лидеров республиканцев в Конгрессе за нерасторопностьМеждународная панорама 24 августа, 18:37
Ирина Баржак: заставляю чиновников учить стихиОбразование 24 августа, 18:29
Грызлов: желание Порошенко получить оружие от США не соответствует имиджу миротворцаПолитика 24 августа, 18:20
Глава МВД России потребовал усилить контроль за расходами ведомстваОбщество 24 августа, 18:16
Столтенберг заявил, что НАТО будет продолжать диалог с РоссиейМеждународная панорама 24 августа, 17:59
Учителя отличников по ЕГЭ будут получать премии в 100 тыс. рублей в ПодмосковьеОбщество 24 августа, 17:54
Театр на Таганке первым запускает технологию "виртуального присутствия" VR TICKETSКультура 24 августа, 17:47
Россияне завоевали четыре золота в пятый день УниверсиадыСпорт 24 августа, 17:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 24 августа. Спасатели Швейцарии ищут в общей сложности 14 человек после схода оползня на юго-востоке страны. Об этом сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на полицию страны.
Ранее сообщалось, что идут поиски восьми человек. По сведениям агентства, полиция получила сведения о еще шести пропавших от их близких, эта информация проверяется.
Оползень сошел в среду в районе деревни Бондо, откуда были эвакуированы 32 жителя. Среди пропавших без вести в результате удара стихии числятся граждане Австрии, Германии и Швейцарии.