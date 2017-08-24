Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Химкинском лесу задержан водитель, возможно, перевозивший наркотики

Происшествия
24 августа, 19:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

В салоне автомобиля BMW было обнаружено около 30 кг вещества, которое передано на экспертизу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии при патрулировании в Химкинском лесопарке задержали водителя BMW, у которого обнаружены, возможно, наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Сегодня в Химкинском лесопарке автоэкипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, следуя по маршруту патрулирования, обнаружил автомобиль BMW, на переднем сиденье которого находились полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом. На месте задержали водителя машины", - сообщили в ведомстве.

В пакетах было около 30 кг вещества, его изъяли и передали в органы внутренних дел для проведения экспертизы и принятия правового решения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
2
Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Вся выловленная в Баренцевом, Балтийском и Черном морях рыба будет доставляться в РФ
5
ФАС установила сговор поставщиков компьютеров для ГАС "Выборы"
6
Путин поручил создать в РФ систему долговременного ухода за пожилыми людьми
7
СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама