В Химкинском лесу задержан водитель, возможно, перевозивший наркотики

Тренер: женская сборная России по борьбе через год обновится наполовинуСпорт 24 августа, 20:36
Таски: "Спартак" попал в сильную группу в Лиге чемпионов, но надеется выйти в плей-оффСпорт 24 августа, 20:32
Андрей Федун: "Спартак" попал в тяжелую, но не убийственную группу в Лиге чемпионовСпорт 24 августа, 20:28
Бабаев: ЦСКА достались очень серьезные соперники в Лиге чемпионовСпорт 24 августа, 20:14
Органный концерт в башне "Империя". ВидеотрансляцияКультура 24 августа, 20:09
"Ювентус" и "Барселона" сыграют в группе D футбольной Лиги чемпионовСпорт 24 августа, 20:09
Атомоход "50 лет Победы" вернулся из юбилейного рейса к Северному полюсуОбщество 24 августа, 20:08
Глушаков: российские клубы часто обжигались на слабых соперниках в разных турнирахСпорт 24 августа, 20:06
Олимпийская чемпионка Ищенко возглавила Министерство спорта Калининградской областиСпорт 24 августа, 20:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии при патрулировании в Химкинском лесопарке задержали водителя BMW, у которого обнаружены, возможно, наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"Сегодня в Химкинском лесопарке автоэкипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, следуя по маршруту патрулирования, обнаружил автомобиль BMW, на переднем сиденье которого находились полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом. На месте задержали водителя машины", - сообщили в ведомстве.
В пакетах было около 30 кг вещества, его изъяли и передали в органы внутренних дел для проведения экспертизы и принятия правового решения.