В Химкинском лесу задержан водитель, возможно, перевозивший наркотики

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии при патрулировании в Химкинском лесопарке задержали водителя BMW, у которого обнаружены, возможно, наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Сегодня в Химкинском лесопарке автоэкипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, следуя по маршруту патрулирования, обнаружил автомобиль BMW, на переднем сиденье которого находились полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом. На месте задержали водителя машины", - сообщили в ведомстве.

В пакетах было около 30 кг вещества, его изъяли и передали в органы внутренних дел для проведения экспертизы и принятия правового решения.