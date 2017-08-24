Пятилетний ребенок, пропавший на Ставрополье, найден мертвым

ПЯТИГОРСК, 24 августа. /ТАСС/. Пятилетний ребенок, пропавший 22 августа на Ставрополье, найден утонувшим, сообщили в четверг в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"В Левокумском районе в рамках расследования уголовного дела в реке обнаружено тело пропавшего накануне мальчика", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что, предположительно, ребенок направился к водоему купаться. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, мальчик утонул, каких-либо телесных повреждений на его теле не обнаружено.

Как сообщалось ранее, о пропаже пятилетнего мальчика в правоохранительные органы Левокумского района заявили родители 22 августа, когда самостоятельные поиски не принесли результата. Примерно в 17:00 он гулял на улице и ушел в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

Последний раз ребенка видели около берега Кумо-Манычского канала, куда направились специалисты с плавательными средствами. В поисках, помимо сотрудников СК, участвовали полицейские, спасатели и волонтеры.