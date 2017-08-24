Пятилетний ребенок, пропавший на Ставрополье, найден мертвым

Таски: "Спартак" попал в сильную группу в Лиге чемпионов, но надеется выйти в плей-оффСпорт 24 августа, 20:32
Андрей Федун: "Спартак" попал в тяжелую, но не убийственную группу в Лиге чемпионовСпорт 24 августа, 20:28
Бабаев: ЦСКА достались очень серьезные соперники в Лиге чемпионовСпорт 24 августа, 20:14
Органный концерт в башне "Империя". ВидеотрансляцияКультура 24 августа, 20:09
"Ювентус" и "Барселона" сыграют в группе D футбольной Лиги чемпионовСпорт 24 августа, 20:09
Атомоход "50 лет Победы" вернулся из юбилейного рейса к Северному полюсуОбщество 24 августа, 20:08
Глушаков: российские клубы часто обжигались на слабых соперниках в разных турнирахСпорт 24 августа, 20:06
Олимпийская чемпионка Ищенко возглавила Министерство спорта Калининградской областиСпорт 24 августа, 20:04
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года по версии УЕФАСпорт 24 августа, 20:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЯТИГОРСК, 24 августа. /ТАСС/. Пятилетний ребенок, пропавший 22 августа на Ставрополье, найден утонувшим, сообщили в четверг в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"В Левокумском районе в рамках расследования уголовного дела в реке обнаружено тело пропавшего накануне мальчика", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что, предположительно, ребенок направился к водоему купаться. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, мальчик утонул, каких-либо телесных повреждений на его теле не обнаружено.
Как сообщалось ранее, о пропаже пятилетнего мальчика в правоохранительные органы Левокумского района заявили родители 22 августа, когда самостоятельные поиски не принесли результата. Примерно в 17:00 он гулял на улице и ушел в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".
Последний раз ребенка видели около берега Кумо-Манычского канала, куда направились специалисты с плавательными средствами. В поисках, помимо сотрудников СК, участвовали полицейские, спасатели и волонтеры.