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Движение на Киевском шоссе в новой Москве ограничено из-за ДТП

Происшествия
24 августа, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

В результате ДТП есть пострадавшие, они доставляются в НИИ им. Склифосовского

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Движение на Киевском шоссе в районе Рассудово ограничено из-за ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах города.

"Два человека пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля и автомобиля "Huindai Porter" вблизи Рассудово на Киевском шоссе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на Киевском шоссе перекрывалось движение, в настоящее время открыто по одной полосе в оба направления.

В пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности ТАСС сообщили, что для эвакуации пострадавших на место вылетел санитарный вертолет. Пострадавшие доставляются в НИИ им. Склифосовского.

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