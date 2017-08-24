СК в Татарстане проверяет обстоятельства гибели забытого в машине двухлетнего ребенка

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КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Региональное следственное управление СК РФ по Татарстану проводит доследственную проверку по факту гибели в машине двухлетнего ребенка, предварительно, из-за теплового удара, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
"24 августа 2017 года в деревне Ефановка Бугульминского района в легковом автомобиле обнаружено тело мальчика в возрасте 2 лет и 3 месяцев. По предварительным данным, его смерть наступила в результате теплового удара. По данному факту следственными органами СК РФ по РТ (Республике Татарстан) проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, утром в четверг 42-летний сожитель бабушки мальчика повез ее в город Бугульму на работу, они взяли с собой ребенка. Затем мужчина вернулся в деревню и пошел косить сено, забыв о мальчике. Мужчина обнаружил ребенка в машине около 15:00 часов, тот уже был мертв.
Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Тело мальчика направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности".