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Генпрокуратура РФ направила возражения на повторный отказ Интерпола о розыске Браудера

Происшествия
24 августа, 20:58 UTC+3

Запрос о повторном объявлении Уильяма Браудера в международный розыск по каналам Интерпола был направлен в июне 2017 года

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Уильям Браудер

Уильям Браудер

© AP Photo/Remy de la Mauviniere

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России настаивает на объявлении в розыск Интерполом обвиняемого в организации уклонения от уплаты налогов Уильяма Браудера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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Расследование дела в отношении Уильяма Браудера завершено

Следствие по делу об уклонении налогов главой Hermitage Capital завершено

В июне 2017 года по поручению Генеральной прокуратуры РФ Национальное центральное бюро Интерпола МВД России направило запрос о повторном объявлении Уильяма Браудера в международный розыск по каналам Интерпола. "Генеральный секретариат Интерпола, признав, что запрос направлен российской стороной в связи с преследованием Браудера за совершение общеуголовных преступлений, тем не менее отказал в его розыске, сославшись на свое прежнее решение. Не согласившись с такой правовой позицией, Генпрокуратура России направила в Интерпол свои возражения, настаивая на объявлении Браудера в международный розыск", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

В ведомстве пояснили, что повторный запрос в Интерпол направлялся в с связи с привлечением Браудера к уголовной ответственности по новому обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199 ("Организация уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере"), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199.1 ("Организация неисполнения в личных интересах обязанностей налогового агента"), ч. 3 ст. 33 ст. 196 ("Организация совершения преднамеренного банкротства") УК РФ.

В феврале 2017 года полиция завершила предварительное расследование уголовного дела в отношении главы британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 3 млрд рублей. Как считает следствие, обвиняемые не перечисляли налоги с нескольких различных ООО, в дальнейшем преднамеренно их банкротя. Данные действия Браудера и Черкасова относятся к 1996 году, потерпевшими по делу являются три отделения Управления ФНС по Москве. 18 февраля Тверской суд Москвы по ходатайству следователя санкционировал заочный арест Браудера и Черкасова.

11 июля 2013 года Браудер был заочно признан Тверским судом Москвы виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - на 522 млн рублей - и осужден к девяти годам лишения свободы и на два года лишен права заниматься предпринимательской деятельностью (в этом же деле фигурировал и аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся в СИЗО).

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