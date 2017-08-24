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В Волгоградской области не осталось действующих природных пожаров

Происшествия
24 августа, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Пожарные отстояли от огня 40 населенных пунктов, спасены более 12 тыс. человек

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Действующих природных пожаров в Волгоградской области нет, сообщил в четверг начальник регионального главка МЧС Олег Гребенюк.

"Обстановка стабилизирована, действующих очагов возгорания нет. Проводится дотушивание локализованных очагов", - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Гребенюк сообщил, что пожарами повреждены более 150 строений, 18 жилых домов. "Ущерб уточняется, местным жителям оказывается необходимая помощь", - сказал он.

Первый замглавы МЧС Владимир Степанов заслушал доклады руководителей всех районов Волгоградской области, которые доложили, что ситуация с пожарами полностью стабилизирована.

23 августа из-за сложной обстановки, 30-градусной жары и сильных порывов ветра произошло резкое увеличение очагов природных пожаров, была угроза перехода огня на 21 муниципальное образование, в которых проживают более 580 тыс. человек. Пожарные отстояли от огня 40 населенных пунктов, спасены более 12 тыс. человек.

В борьбе с пожарами задействованы более 5 тыс. человек, которые используют почти 3 тыс. единиц техники. Кроме того, привлечены шесть воздушных судов МЧС России - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолеты Ми-8. Как сообщил Гребенюк, авиация МЧС совершила на тушение пожаров 39 вылетов, осуществив 70 сбросов воды общей массой 714 тонн.

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Пожарные отстояли от огня 40 населенных пунктов в Волгоградской области

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