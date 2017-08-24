СМИ: вооруженный мужчина удерживает заложников в одном из ресторанов в Южной Каролине

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Вооруженный мужчина в центре города Чарлстон в штате Южная Каролина в четверг ворвался в здание одного из ресторанов и удерживает несколько заложников. Об этом сообщила местная телестанция WCSC.

По ее данным, по крайней мере один человек получил огнестрельное ранение.

Отмечается, что злоумышленник проник в ресторан через черный ход.

К месту происшествия прибыли полицейские.