В Белом доме не комментируют дело Серебренникова

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг не стала комментировать решение российского суда о домашнем аресте режиссера Кирилла Серебренникова.

"На данный момент я не могу сделать официальное заявление", - сказала она.

Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге во вторник по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". В среду Басманный суд Москвы по ходатайству СК отправил режиссера под домашний арест до 19 октября.