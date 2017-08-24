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В Белом доме не комментируют дело Серебренникова

Происшествия
24 августа, 23:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, августа. /ТАСС

Пресс-секретарь Сара Сандерс уточнила, что пока не готова сделать официальное заявление

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ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг не стала комментировать решение российского суда о домашнем аресте режиссера Кирилла Серебренникова.

"На данный момент я не могу сделать официальное заявление", - сказала она.

Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге во вторник по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". В среду Басманный суд Москвы по ходатайству СК отправил режиссера под домашний арест до 19 октября.

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