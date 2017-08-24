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В Варшаве в ДТП попал сопровождавший колонну с генсеком НАТО полицейский автомобиль

Происшествия
24 августа, 22:39 дата обновления: 24 августа, 22:55 UTC+3

По данным полиции, в аварии пострадали четыре человека, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

© EPA/JULIEN WARNAND

ВАРШАВА, 24 августа. /ТАСС/. Один из автомобилей из колонны, перевозившей генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, попал в автомобильную аварию в Варшаве. Об этом сообщила в четверг полиция польской столицы.

По имеющейся информации, в ДТП участвовал полицейский автомобиль из эскорта, сопровождавшего колонну Бюро охраны правительства (БОП), в одной из машин которой перемещался по Варшаве Столтенберг. Информацию о том, что в колонне находился автомобиль с генсеком НАТО, подтвердил представитель столичной комендатуры полиции Сильвестр Марчак.

"Полиция помогала осуществлять охрану. Ни одна из правительственных машин не пострадала", - заверила пресс-секретарь БОП Катажина Ковалевская.

Известно, что в аварии пострадали четыре человека, в том числе двое полицейских, а также пешеход и водитель другого автомобиля.

Машины, в которых мог находиться Столтенберг, в аварии не участвовали.

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