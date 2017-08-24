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В результате захвата заложников в ресторане в Южной Каролине погиб один человек

Происшествия
24 августа, 23:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, августа. /ТАСС

Прибывшие к месту преступления полицейские ранили нападавшего

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НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Один человек погиб в результате инцидента в четверг в ресторане в центре Чарлстона в штате Южная Каролина. Как сообщил на пресс-конференции мэр города Джон Текленберг, около полудня в зал ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу.

Один человек был убит. Прибывшие к месту преступления полицейские ранили нападавшего и освободили нескольких посетителей, которых преступник удерживал в качестве заложников.

Как сообщил интернет-ресурс BNO News в Twitter, нападение совершил ранее уволенный сотрудник.

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