В результате захвата заложников в ресторане в Южной Каролине погиб один человек

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Один человек погиб в результате инцидента в четверг в ресторане в центре Чарлстона в штате Южная Каролина. Как сообщил на пресс-конференции мэр города Джон Текленберг, около полудня в зал ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу.

Один человек был убит. Прибывшие к месту преступления полицейские ранили нападавшего и освободили нескольких посетителей, которых преступник удерживал в качестве заложников.

Как сообщил интернет-ресурс BNO News в Twitter, нападение совершил ранее уволенный сотрудник.

A disgruntled employee is holding several people hostage at a restaurant in Charleston, South Carolina; 1 person has been shot — BNO News (@BNONews) 24 August 2017