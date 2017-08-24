Ошибка пилотирования стала причиной вынужденной посадки Ми-8 на Ямале осенью 2016 года

ТАСС, 24 августа. Ошибка пилотирования стала причиной крушения вертолета Ми-8Т RA-22869 авиакомпании "Скол" 21 октября 2016 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"[Причиной катастрофы стала] потеря экипажем пространственной ориентировки при попытке выполнения вынужденной посадки в ночных условиях при сплошной облачности и отсутствии световых ориентиров в месте посадки. Необходимость выполнения вынужденной посадки была обусловлена малым остатком топлива", - сообщили в пресс-службе МАК.

Там добавили, что, наиболее вероятно, авиационному происшествию способствовали недостатки во взаимодействии членов экипажа, принятие необоснованного решения на вылет при имевшейся информации о метеорологических условиях в районе пункта посадки, предназначенного для дозаправки вертолета топливом, не соответствующих для полетов ночью. Одним из факторов могли стать также недостатки в подготовке членов экипажа по действиям в нештатных и аварийных ситуациях с учетом специфики выполнения предстоящих задач.

"В частности, невыполнение экипажем, после принятия решения выполнить полет до аэродрома посадки без дозаправки, положений Руководства по летной эксплуатации Ми-8 по выдерживанию режима максимальной дальности полета, что привело к повышенному расходу топлива", - уточнили в пресс-службе.

Просчеты в работе авиакомпании "Скол"

В пресс-службе добавили, что ЧП на Ямале также могло произойти из-за недостатков системы управления безопасностью полетов авиакомпании "Скол". Этот пробел не позволил выявить имеющиеся факторы опасности и снизить уровень риска при выполнении коммерческих перевозок ночью над безориентирной местностью. К выполнению полетов допускались экипажи и воздушные суда, не имевшие действующего допуска к полетам ночью, в том числе и по приборам.

Кроме того были выявлены недостатки в отборе членов экипажей по профессиональным качествам для работы в отрыве от базы, не позволившие обеспечить эффективную организацию и безопасность полетов. Как погибшим экипажем, так и другими экипажами авиакомпании принимались необоснованные решения на вылет и продолжение полетов, а также нарушались установленные нормативы продолжительности полетной смены.

"На тяжесть последствий могло повлиять невыполнение экипажем требований руководства по производству полетов авиакомпании по швартовке багажа пассажиров, по проведению инструктажа пассажиров по правилам поведения на борту воздушного судна и действиям при аварийных ситуациях. В том числе, и о порядке использования ремней безопасности, а также возможные повреждения ряда пассажиров устройством для внешней подвески груза, находившимся в грузовой кабине вертолета в походном положении. По результатам расследования разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов", - уточнили в пресс-службе.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", перевозивший сотрудников подрядной организации по маршруту Сузунское месторождение - Новый Уренгой, вечером 21 октября совершил жесткую посадку в 80 км северо-западнее населенного пункта Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. На борту находились 22 человека, 19 из них, в том числе три члена экипажа, погибли. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").