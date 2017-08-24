Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ошибка пилотирования стала причиной вынужденной посадки Ми-8 на Ямале осенью 2016 года

Происшествия
24 августа, 23:56 UTC+3 /Обновлено,

Необходимость вынужденной посадки была обусловлена малым остатком топлива, уточнили в Межгосударственном авиационном комитете

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 августа. Ошибка пилотирования стала причиной крушения вертолета Ми-8Т RA-22869 авиакомпании "Скол" 21 октября 2016 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"[Причиной катастрофы стала] потеря экипажем пространственной ориентировки при попытке выполнения вынужденной посадки в ночных условиях при сплошной облачности и отсутствии световых ориентиров в месте посадки. Необходимость выполнения вынужденной посадки была обусловлена малым остатком топлива", - сообщили в пресс-службе МАК.

Там добавили, что, наиболее вероятно, авиационному происшествию способствовали недостатки во взаимодействии членов экипажа, принятие необоснованного решения на вылет при имевшейся информации о метеорологических условиях в районе пункта посадки, предназначенного для дозаправки вертолета топливом, не соответствующих для полетов ночью. Одним из факторов могли стать также недостатки в подготовке членов экипажа по действиям в нештатных и аварийных ситуациях с учетом специфики выполнения предстоящих задач.

Читайте также новости по теме:
Крушение вертолета Ми-8 на Ямале
© Егор Алеев/ТАСС

Причиной дезориентации пилота разбившегося на Ямале Ми-8 мог стать туман

Следователи завершили осмотр места крушения Ми-8 на Ямале

В МАК рассказали о последних минутах полета разбившегося на Ямале Ми-8

"В частности, невыполнение экипажем, после принятия решения выполнить полет до аэродрома посадки без дозаправки, положений Руководства по летной эксплуатации Ми-8 по выдерживанию режима максимальной дальности полета, что привело к повышенному расходу топлива", - уточнили в пресс-службе.

Просчеты в работе авиакомпании "Скол"

В пресс-службе добавили, что ЧП на Ямале также могло произойти из-за недостатков системы управления безопасностью полетов авиакомпании "Скол". Этот пробел не позволил выявить имеющиеся факторы опасности и снизить уровень риска при выполнении коммерческих перевозок ночью над безориентирной местностью. К выполнению полетов допускались экипажи и воздушные суда, не имевшие действующего допуска к полетам ночью, в том числе и по приборам.

Кроме того были выявлены недостатки в отборе членов экипажей по профессиональным качествам для работы в отрыве от базы, не позволившие обеспечить эффективную организацию и безопасность полетов. Как погибшим экипажем, так и другими экипажами авиакомпании принимались необоснованные решения на вылет и продолжение полетов, а также нарушались установленные нормативы продолжительности полетной смены.

"На тяжесть последствий могло повлиять невыполнение экипажем требований руководства по производству полетов авиакомпании по швартовке багажа пассажиров, по проведению инструктажа пассажиров по правилам поведения на борту воздушного судна и действиям при аварийных ситуациях. В том числе, и о порядке использования ремней безопасности, а также возможные повреждения ряда пассажиров устройством для внешней подвески груза, находившимся в грузовой кабине вертолета в походном положении. По результатам расследования разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов", - уточнили в пресс-службе.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", перевозивший сотрудников подрядной организации по маршруту Сузунское месторождение - Новый Уренгой, вечером 21 октября совершил жесткую посадку в 80 км северо-западнее населенного пункта Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. На борту находились 22 человека, 19 из них, в том числе три члена экипажа, погибли. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как минимум 16 сотрудников посольства США пострадали на Кубе
2
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
3
На Нижне-Бурейской ГЭС произошла авария
4
CNN выложил видео ареста на Украине граждан КНДР, пытавшихся украсть "чертежи" ракет
5
Клиентов туроператора Ted Travel начнут вывозить из Турции в пятницу
6
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
7
"Тинькофф банк" подал иск к опубликовавшим видео об Олеге Тинькове блогерам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама