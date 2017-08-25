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В Туве пропали пятеро детей, отправившиеся в тайгу за кедровыми орехами

Происшествия
25 августа, 5:36 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 25, августа. /ТАСС

В МЧС республики сообщили, что к поискам помимо спасателей подключены кинологическая группа полиции, сотрудники администрации, волонтеры и родственники

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КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Пятеро детей в Туве пропали в тайге, куда самовольно ушли за кедровыми орехами. Об этом сегодня ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"В Тандинском районе Тувы спасатели ищут потерявшихся в лесу пятерых детей. Они накануне самовольно ушли в лес за кедровыми шишками и не вернулись", - сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что их возраст от 10 до 14 лет. На место была отправлена группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России, которая уже прибыла и начала работать в тайге. Дополнительно в район поиска выдвинулась группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Тыва, они будут вести поиски с помощью беспилотного летательного аппарата.

К поисковым работам также привлечены кинологическая группа полиции, сотрудники администрации, волонтеры и родственники в количестве 54 человек. В тайге работают 13 единиц техники.

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