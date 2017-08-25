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Фигуранты дела "хабаровских живодерок" получили реальные сроки заключения

Происшествия
25 августа, 7:32 дата обновления: 25 августа, 8:22 UTC+3

Алена Савченко, Алина Орлова и Виктор Смышляев получили от трех лет до четырех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима

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© Сергей Шлеюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 25 августа. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Фигуранты дела о расправах над животными в Хабаровском крае приговорены Индустриальным районным судом Хабаровска к реальному заключению на сроки от трех до четырех лет и трех месяцев. Об этом в пятницу из зала судебного заседания сообщает корреспондент ТАСС.

"Алена Савченко признана виновной, ей назначено наказание - четыре года и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также она выплатит моральный вред одному из потерпевших в размере 10 тыс. рублей. Алина Орлова приговорена к трем годам и 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, выплата морального вреда в размере 10 тыс. рублей. Соучастник девушек в одном из эпизодов - 18-летний Виктор Смышляев, приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима", - огласила приговор судья Галина Николаева.

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© Дмитрий Моргулис/ТАСС

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Сроки содержания под стражей им будут зачтены в срок отбывания наказания, добавила судья. Между тем, наказание оказалось гораздо более мягким, чем просило гособвинение. Ранее в процессе прокурор запросил для Алены Савченко семь лет и шесть месяцев колонии, для Алины Орловой - шесть лет и 20 дней.

Представитель хабаровского движения "Зоозащита-ДВ" Наталья Коваленко также считает приговор достаточно мягким и намерена обжаловать решение суда.

"Вообще все, кто переживал за историю с животными, ожидали не менее пяти лет приговора, и поэтому не одна я сейчас расстроилась. Те люди, которые за животных переживали, реально понимают, что есть и другие эпизоды, и другие преступления, это реально социально опасные деяния, за которые такой срок мал. У нас адвокат занимался только ст. 245 УК РФ [Жестокое обращение с животными], он не занимался другими статьями <...> Свидетели, которые были в зале суда, они видели, как ведут себя подсудимые, они раскаяния не видели, ни грамма раскаяния", - сказала Наталья Коваленко.

Преступления

Судебный процесс начался в марте 2017 года. На скамье подсудимых Алина Орлова и Алена Савченко, а также ровесник девушек Виктор Смышляев, который участвовал в одном из эпизодов. Девушки обвиняются в жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ) и разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), одна в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ).

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С июня по август 2016 года две девушки убили не менее 15 животных (собак, кошек, голубей). Кроме того, девушки с оружием напали на жителя города и отобрали у него деньги. Одна из обвиняемых разместила на своей странице в социальной сети изображения, выражающие неуважение к обществу с целью оскорбления религиозных чувств верующих.

Также одна из девушек и Виктор Смышляев сняли и смонтировали видеоролик с участием мужчины, "направленный на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе". Данный видеоролик они опубликовали на странице одной из социальных сетей, показав его также коллегам мужчины.

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