МЧС сообщило о спокойной гидрологической обстановке в Приамурье после аварии на ГЭС

ТАСС, 25 августа. Гидрологическая обстановка в Амурской области остается спокойной после аварии на Нижне-Бурейской гидроэлектростанции, где накануне произошло повреждение левобережной опоры сегментного затвора, сообщила в пятницу пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Гидрологическая обстановка в Приамурье спокойная, уровни воды на основных реках ниже нормы. В связи с аварией на Нижне-Бурейской ГЭС реки Бурея и Амур смогут принять паводковые воды без подтопления населенных пунктов. Угрозы подтопления населенных пунктов нет", - сказали в ведомстве.

Для мониторинга уровня воды в Бурее на гидрологическом посту села Малиновка организована круглосуточная работа по замерам уровней воды, замеры производятся каждый час. Дополнительно организована работа восьми внештатных гидропостов ниже по течению Буреи в Бурейском и Архаринском районах.

Ранее сообщалось, что в настоящее время сбросной расход на станции - 2,6 тыс. кубометров в секунду. Такой уровень сбросов не угрожает населенным пунктам ниже по течению, так как допустимые сбросные расходы Нижне-Бурейской ГЭС составляют 7,5 тыс. кубометров в секунду, что в три раза больше текущих расходов воды.