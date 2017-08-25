В тувинской тайге найдены пятеро пропавших детей

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ТАСС, 25 августа. Пятеро детей, пропавших в тайге во время сбора кедровых орехов, найдены. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в правительстве Тувы.
"Только что дети нашлись. Сейчас выясняем подробности", - сказал собеседник агентства.
Представитель МЧС Тувы Луиза Севил подтвердила эту информацию, отметив, что они найдены в 11:10 (07:10 мск) "все живые и здоровые".
Пятеро подростков 10-14 лет накануне самовольно ушли в лес за кедровыми шишками и не вернулись. В поисковой операции участвовали сотрудники Тувинского поисково- спасательного отряда МЧС России, кинологическая группа полиции, сотрудники администрации, волонтеры и родственники - всего более 50 человек и 13 единиц техники. Из Красноярска вылетел вертолет со спасателями и собаками на борту.