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В тувинской тайге найдены пятеро пропавших детей

Происшествия
25 августа, 7:50 дата обновления: 25 августа, 7:53 UTC+3

Пятеро детей пропали в тайге, отправивших собирать кедровые орехи

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Главного управления МЧС России/ТАСС

ТАСС, 25 августа. Пятеро детей, пропавших в тайге во время сбора кедровых орехов, найдены. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в правительстве Тувы.

"Только что дети нашлись. Сейчас выясняем подробности", - сказал собеседник агентства.

Представитель МЧС Тувы Луиза Севил подтвердила эту информацию, отметив, что они найдены в 11:10 (07:10 мск) "все живые и здоровые".

Пятеро подростков 10-14 лет накануне самовольно ушли в лес за кедровыми шишками и не вернулись. В поисковой операции участвовали сотрудники Тувинского поисково- спасательного отряда МЧС России, кинологическая группа полиции, сотрудники администрации, волонтеры и родственники - всего более 50 человек и 13 единиц техники. Из Красноярска вылетел вертолет со спасателями и собаками на борту.

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