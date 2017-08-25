В Приамурье отменили режим ЧС, введенный после аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

ТАСС, 25 августа. Власти Амурской области в пятницу отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный накануне в Бурейском районе из-за аварии на Нижне-Бурейской ГЭС, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Завершилось заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем принято решение об отмене режима ЧС в Бурейском районе и переходе на режим повышенной готовности", - сказали в пресс-службе.

В четверг на Нижне-Бурейской ГЭС произошло повреждение левобережной опоры сегментного затвора. Это привело к подтоплению пристанционной площадки. По данным Минэнерго РФ, пострадавших в результате случившегося нет, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило.

Для мониторинга уровня воды в Бурее на гидрологическом посту села Малиновка организована круглосуточная работа по замерам уровней воды, замеры производятся каждый час. Дополнительно организована работа восьми внештатных гидропостов ниже по течению Буреи в Бурейском и Архаринском районах. Жителей района призвали не поддаваться панике. Станция находится в 200 км от столицы региона - Благовещенска. Ближе всего к ней находятся села Николаевка и Малиновка, поселок Новобурейский.