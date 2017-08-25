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После аварии на станции в Приамурье прибудут проектировщики Нижне-Бурейской ГЭС

Происшествия
25 августа, 8:07 UTC+3 ТАСС

Специалистам предстоит выяснить причины аварии, а также определить способы и сроки ее устранения

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ТАСС, 25 августа. Группа проектировщиков Нижне-Бурейской гидроэлектростанции в пятницу прибудет в Амурскую область. Специалистам предстоит определить причины аварии, а также способы и сроки ее устранения, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

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"В пятницу в Амурскую область прибудет группа проектировщиков Нижне-Бурейской ГЭС, которой предстоит выяснить причины аварии, а также определить способы и сроки ее устранения. Результаты работы группы ориентировочно станут известны к 30-31 августа", - сказали в пресс-службе.

В четверг на Нижне-Бурейской ГЭС произошло повреждение левобережной опоры сегментного затвора. Это привело к подтоплению пристанционной площадки. По данным Минэнерго РФ, пострадавших в результате случившегося нет, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило.

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